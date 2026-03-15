В США идет скоординированная кампания, направленная на усиление напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

По словам конгрессвумен-республиканки, Вашингтон и администрация президента Дональда Трампа продолжают переговоры с Россией о мире. Она выразила уверенность, что никто не сможет помешать этому процессу.

Луна отметила, что сейчас распространяется много дезинформации по этому вопросу. Поэтому она сообщила об этом американцам.

В своем сообщении конгрессвумен не уточнила, кто стоит за этой кампанией. Луна считает, что ее проводят с помощью подставных источников.

Ранее некоторые западные СМИ утверждали, что мирный процесс по Украине застопорился и что президент США Дональд Трамп сосредоточился на Иране, потеряв интерес к украинскому урегулированию. В Кремле заявили, что американский лидер по-прежнему активно высказывается по теме Украины и рекомендует Владимиру Зеленскому заключить сделку.