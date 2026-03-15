Конгрессвумен Луна заявила о кампании по нагнетанию напряженности с РФ

Эти усилия не смогут помешать переговорам с Москвой о мире, подчеркнула республиканка.
Владимир Рубанов 19-03-2026 11:17
© Фото: Annabelle Gordon - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

В США идет скоординированная кампания, направленная на усиление напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

По словам конгрессвумен-республиканки, Вашингтон и администрация президента Дональда Трампа продолжают переговоры с Россией о мире. Она выразила уверенность, что никто не сможет помешать этому процессу.

Луна отметила, что сейчас распространяется много дезинформации по этому вопросу. Поэтому она сообщила об этом американцам.

В своем сообщении конгрессвумен не уточнила, кто стоит за этой кампанией. Луна считает, что ее проводят с помощью подставных источников.

Ранее некоторые западные СМИ утверждали, что мирный процесс по Украине застопорился и что президент США Дональд Трамп сосредоточился на Иране, потеряв интерес к украинскому урегулированию. В Кремле заявили, что американский лидер по-прежнему активно высказывается по теме Украины и рекомендует Владимиру Зеленскому заключить сделку.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #конгресс США #переговоры #мирное урегулирование #анна паулина луна
