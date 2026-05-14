Катера ТОФ применили крылатые ракеты «Москит» в Японском море

Ракетная катерная ударная группа в составе двух катеров - Р-14 и Р-20 - нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту-мишени.
14-05-2026 06:21
© Фото: Пресс-служба Тихоокеанского флота © Видео: Пресс-служба Тихоокеанского флота

В Японском море экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполнили стрельбу крылатыми ракетами «Москит» по морской цели в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Уточняется, что ракетная катерная ударная группа в составе двух катеров - Р-14 и Р-20 - нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту-мишени. Он имитировал боевой корабль противника.

Цель, которая находилась на расстоянии более 100 километров, была поражена прямым попаданием двух крылатых ракет. Безопасность боевого упражнения обеспечивали надводные корабли, самолеты и БПЛА морской авиации Тихоокеанского флота.

Отряд кораблей ТОФ в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» ранее провел комплексные учения с артиллерийскими стрельбами с применением палубных вертолетов Ка-27 в Южно-Китайском море. Корветы провели артиллерийские стрельбы из артустановок А-190 по имитированной морской цели.

Также расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки роботизированных средств - безэкипажных катеров и БПЛА. На втором этапе экипажи базирующихся на корветах вертолетов Ка-27 осуществили разведывательные полеты в море.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#тоф #Японское море #Ракетные катера #крылатые ракеты «Москит»
