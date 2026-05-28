Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при атаке ВСУ

Четвертый пострадавший получил тяжелые ранения.
Владимир Рубанов 28-05-2026 22:46
© Фото: ГУП ДНР «Вода Донбасса», VK. Архивное фото.

Три мирных жителя ДНР погибли и еще пятеро получили ранения 28 мая в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Углегорске трое сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» стали жертвами атаки на автомобиль ремонтной бригады. Четвертый пострадавший получил тяжелые ранения. Горловские медики борются за его жизнь.

На автодороге «Харцызск - Иловайск» один человек получил ранения средней тяжести. В Никитовском районе Горловки был ранен мужчина.

В Амвросиевке один человек получил тяжелые ранения, и еще один - ранения средней тяжести. Атаками в ДНР повреждены три гражданских объекта, четыре жилых дома, шесть единиц специализированной техники и один легковой автомобиль.

Неделю назад в Красногвардейском районе Макеевки от удара беспилотниками ВСУ один человек погиб и восемь пострадали. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и легковые машины.

