Три сотрудника предприятия «Вода Донбасса» погибли при атаке ВСУ

Три мирных жителя ДНР погибли и еще пятеро получили ранения 28 мая в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Углегорске трое сотрудников коммунального предприятия «Вода Донбасса» стали жертвами атаки на автомобиль ремонтной бригады. Четвертый пострадавший получил тяжелые ранения. Горловские медики борются за его жизнь.

На автодороге «Харцызск - Иловайск» один человек получил ранения средней тяжести. В Никитовском районе Горловки был ранен мужчина.

В Амвросиевке один человек получил тяжелые ранения, и еще один - ранения средней тяжести. Атаками в ДНР повреждены три гражданских объекта, четыре жилых дома, шесть единиц специализированной техники и один легковой автомобиль.

Неделю назад в Красногвардейском районе Макеевки от удара беспилотниками ВСУ один человек погиб и восемь пострадали. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и легковые машины.