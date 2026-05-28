Итальянец Алекс Пинески ликвидирован на Украине вместе с его подразделением. Об этом сообщило издание La Nazione.

По ее данным, 42-летний наемник Пинески, уроженец Специи, предположительно был убит в районе Лимана в ДНР. В статье говорится, что итальянец «работал в сфере оборонной техники в составе собственной роты», а позже служил в украинской армии. Издание называет Пинески «подрядчиком». Он написал несколько книг по военному делу и был известной личностью в социальных сетях.

В 2017 году прокуратура Специи провела расследование в отношении Пинески по факту его участия в конфликте в Иракском Курдистане. Потом дело прекратили: его признали «не наемником, а добровольцем».

До этого попавший в плен колумбийский наемник рассказал, что прибыл на Украину в поисках работы поваром с окладом в 12 миллионов песо ежемесячно, что эквивалентно примерно $3,1 тысячи. Однако через несколько дней ему вручили контракт и отправили в бой, где он был ранен. После этого командование оставило его умирать в лесу.