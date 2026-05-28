Индия призвала своих граждан на Украине соблюдать меры безопасности

Посольство Индии в Киеве обратилось к своим гражданам, находящимся на территории Украины, с рекомендацией строго следовать протоколам безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатической миссии.

В заявлении говорится, что нужно сохранять повышенную бдительность. Также посольство настоятельно рекомендует «неукоснительно соблюдать меры безопасности, установленные местными властями».

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило, что ВС РФ начинают систематические удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины на территории Киева. Они будут направлены на места, связанные с проектированием, производством, программированием и подготовкой к использованию беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, удары будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали иностранных граждан покинуть Киев. Местным жителям рекомендовано держаться подальше от военных объектов.