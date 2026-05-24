Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов

В этом году к услугам отдыхающих откроются 69 пляжей в Туапсе, 11 из них - общего пользования.
Ян Брацкий 28-05-2026 18:16
© Фото: Telegram/glavatuapseregion

Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников в апреле. Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«Специалисты управления по развитию курортов регулярно объезжают пляжи и проверяют их готовность к приему гостей. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды», - написал Бойко.

В этом году для гостей региона откроют 69 пляжей, 11 из которых - общего пользования. Сейчас завершаются организационные работы. На каждом пляже будут дежурить спасатели и работать медицинские пункты, пообещал Бойко.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в рамках ликвидации разлива топлива спецтехника вывезла более 32,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Водолазы подтвердили чистоту морского дна и воды, добавил глава Туапсинского муниципального округа.

Напомним, в апреле боевики киевского режима четырежды атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе. В результате произошел масштабный разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим загрязнением акватории Черного моря и его прибрежной зоны. В городе вводили режим ЧС регионального масштаба. Оперштаб Краснодарского края советовал жителям не выходить на улицу, не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Что касается восстановления ущерба, нанесенного заводу и терминалу, то сроки их восстановления пока еще не определены. Об этом ранее сообщил вице-премьер правительства Александр Новак. По его словам, ситуация с НПЗ сложная.

