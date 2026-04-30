Новак заявил, что сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

Нанесенный нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе ущерб и сроки восстановления предприятия пока не определены. Это станет известно после завершения работ по тушению пожара. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам Новака, ситуация вокруг НПЗ сложная. Поэтому после тушения специалисты должны оценить ущерб и определить возможные сроки восстановления.

В ночь на 28 апреля на Туапсе была совершена масштабная атака с использованием беспилотников. На территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Жителей ближайших домов эвакуировали. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Оперативный штаб Краснодарского края посоветовал жителям не выходить на улицу, не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по нефтехранилищам в Туапсе со стороны киевского режима направлены на дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков, которые уже испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе. По его словам, атаки пришлись на нефтехранилища с нефтью, предназначенной для экспортных операций и выполнения обязательств по контрактам.

В четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар потушили. Губернатор подчеркнул, что теперь перед местными органами власти стоит задача оперативно восстановить нормальное функционирование города.