Расчет САУ «Мста-С» уничтожил укрепления опорного пункта ВСУ

Артиллерийский удар 152-миллиметровыми снарядами наносился на Добропольском направлении.
28-05-2026 16:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении укрепленного опорного пункта, а также укрывавшихся в нем украинских боевиков. Это сделал расчет самоходки «Мста-С» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

Удар наносился на Добропольском направлении. Артиллеристы применили 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды. Цель нашли операторы войск беспилотных систем, они же корректировали огонь и фиксировали попадания. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы дивизии выполняют огневые задачи по поддержке штурмовиков. Они создают благоприятные условия для ведения наступательных действий на Добропольском направлении.

Ранее сообщалось, что расчеты гаубиц «Мста-Б» ликвидировали украинских боевиков в Запорожской области. Они вели огонь с закрытых позиций. Враг, понеся потери, лишился возможности удерживать позиции на участке, чем воспользовалась наша пехота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Мста-С #добропольское направление
