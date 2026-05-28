Полуголый человек с рюкзаком угрожал взорвать мэрию Гааги

Неизвестный сдался после переговоров.
Владимир Рубанов 28-05-2026 17:33
© Фото: Jochen Tack, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

В Гааге задержали 28-летнего мужчину, который угрожал взорвать бомбу в городской мэрии. Об этом сообщает портал Hart van Nederland, ссылаясь на представителя полиции.

Полуголый мужчина с рюкзаком вошел в здание мэрии около 11.20 по местному времени (12.20 мск). Он подошел к сотрудникам службы безопасности и заявил, что у него в рюкзаке взрывное устройство.

Мэрию эвакуировали, на место прибыли полицейские и переговорщики. Через некоторое время неизвестный добровольно сдался.

Во время задержания взрывное устройство не нашли. Позже выяснилось, что этот человек уже был на учете в полиции из-за своего неадекватного поведения.

Ранее в Нидерландах арестовали археолога Вима Дейкмана за отказ передать в городской совет Маастрихта часть останков французского мушкетера д'Артаньяна, которые он нашел в церкви. Дейкман забрал кость руки и два зуба у немецких исследователей и не вернул.

#безопасность #полиция #Задержание #гаага #мэрия #нидерланды
