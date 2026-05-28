Полуголый человек с рюкзаком угрожал взорвать мэрию Гааги

В Гааге задержали 28-летнего мужчину, который угрожал взорвать бомбу в городской мэрии. Об этом сообщает портал Hart van Nederland, ссылаясь на представителя полиции.

Полуголый мужчина с рюкзаком вошел в здание мэрии около 11.20 по местному времени (12.20 мск). Он подошел к сотрудникам службы безопасности и заявил, что у него в рюкзаке взрывное устройство.

Мэрию эвакуировали, на место прибыли полицейские и переговорщики. Через некоторое время неизвестный добровольно сдался.

Во время задержания взрывное устройство не нашли. Позже выяснилось, что этот человек уже был на учете в полиции из-за своего неадекватного поведения.

