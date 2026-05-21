Голландского археолога арестовали за хранение костей и зубов д'Артаньяна

Мужчина передал части кости руки и останки двух зубов городскому совету Маастрихта и освобожден из-под стражи.
Вероника Левшина 21-05-2026 23:43
© Фото: Uwe Anspach, dpa, Global Look Press

В Нидерландах арестовали голландского археолога Вима Дейкмана, который обнаружил возможную могилу французского мушкетера д'Артаньяна в церкви недалеко от Маастрихта, за отказ передать часть останков городскому совету. Об этом сообщило DutchNews.

Отмечается, что Дейкман в начале мая лично забрал у немецких исследователей часть кости руки и остатки двух зубов. По его словам, городской совет Маастрихта, которому формально принадлежат кости, попросил отправить их обратно из лаборатории по почте, что, как заявил археолог, было слишком рискованным решением.

В настоящее время ДНК, которое взяли из зубов скелета, сравнивают с ДНК потомка члена семьи Де Бац - предка графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д'Артаньян.

Дийкман передал останки городскому совету Маастрихта и освобожден из-под стражи.

Ранее ученые перечислили доказательства, что могила в Нидерландах принадлежит Д'Артаньяну.

#в стране и мире #арест #хранение #нидерланды #Останки #могила #археолог #д`Артаньян
