Голландского археолога арестовали за хранение костей и зубов д'Артаньяна

В Нидерландах арестовали голландского археолога Вима Дейкмана, который обнаружил возможную могилу французского мушкетера д'Артаньяна в церкви недалеко от Маастрихта, за отказ передать часть останков городскому совету. Об этом сообщило DutchNews.

Отмечается, что Дейкман в начале мая лично забрал у немецких исследователей часть кости руки и остатки двух зубов. По его словам, городской совет Маастрихта, которому формально принадлежат кости, попросил отправить их обратно из лаборатории по почте, что, как заявил археолог, было слишком рискованным решением.

В настоящее время ДНК, которое взяли из зубов скелета, сравнивают с ДНК потомка члена семьи Де Бац - предка графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д'Артаньян.

Дийкман передал останки городскому совету Маастрихта и освобожден из-под стражи.

