Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и оснащенной в мире

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу характеризовал ВС РФ как самые подготовленные и оснащенные в мире. Он сделал это сегодня на пресс-конференции на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.

«Я могу с уверенность сказать, что тот опыт, который есть сегодня у российских Вооруженных сил, он, с одной стороны бесценен. С другой стороны, я, пожалуй, не назову вам другую такую обученную, подготовленную, оснащенную армию», - заявил Шойгу.

Он добавил, что характер ведения боевых действий изменился. При этом практически всех, отметил Сергей Шойгу, интересует опыт, приобретенный российскими войсками.

Также секретарь Совбеза заметил, что Россия может нанести удар по Киеву в любой момент. Он подчеркнул, что Москва сознательно и серьезно предупредила иностранных дипломатов, расположенных в Киеве.