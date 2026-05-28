МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу назвал российскую армию самой подготовленной и оснащенной в мире

Сергей Шойгу подчеркнул, что опыт, который приобрели Вооруженные силы России, бесценен.
Тимур Шерзад 28-05-2026 17:25
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу характеризовал ВС РФ как самые подготовленные и оснащенные в мире. Он сделал это сегодня на пресс-конференции на Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье. 

«Я могу с уверенность сказать, что тот опыт, который есть сегодня у российских Вооруженных сил, он, с одной стороны бесценен. С другой стороны, я, пожалуй, не назову вам другую такую обученную, подготовленную, оснащенную армию», - заявил Шойгу. 

Он добавил, что характер ведения боевых действий изменился. При этом практически всех, отметил Сергей Шойгу, интересует опыт, приобретенный российскими войсками.

Также секретарь Совбеза заметил, что Россия может нанести удар по Киеву в любой момент. Он подчеркнул, что Москва сознательно и серьезно предупредила иностранных дипломатов, расположенных в Киеве.

#в стране и мире #ВС РФ #Сергей Шойгу #боевой опыт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 