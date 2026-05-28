Шойгу: Россия может нанести удар по Киеву в любой момент

Удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что предупреждение иностранным дипломатам покинуть город - совершенно серьезное и осознанное. По словам Шойгу, если кто-то думает, что у России ничего не осталось, поэтому было применено такое оружие, они глубоко ошибаются.

«Какой силы может быть удар - мы показали. У нас для этого есть все», - отметил секретарь Совбеза.

Ранее в МИД России призвали иностранных дипломатов покинуть украинскую столицу. Ведомство также рекомендовало местным жителям избегать объектов, связанных с военной и административной инфраструктурой. В заявлении отметили, что Вооруженные силы России начинают систематически наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам.