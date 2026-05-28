Карасин назвал требование Каллас «абсолютной отсебятиной»

Григорий Карасин посчитал высказывания Каи Каллас об ограничении ВС РФ для переговоров по Украине недостойными каких-либо комментариев.
Гоар Хачатурян 28-05-2026 16:45
© Фото: Lenin Nolly, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Условия главы европейской дипломатии Каи Каллас для переговоров по Украине являются безосновательными и малосерьезными. Ее заявление лишь выставляет уровень дипломатии Европейского союза в очень неприглядном плане. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Никаких серьезных аргументов, кроме голых заявлений», - сказал сенатор.

Он добавил, что глава ЕК за последнее время сделала несколько подобного рода несерьезных заявлений. По мнению Карасина, слова Каллас об ограничении ВС РФ для начала переговоров с ЕС по Украине комментировать бессмысленно, потому что это «абсолютная отсебятина».

Ранее глава евродипломатии сказала, что ЕС собирается требовать от России ограничения войск в случае начала переговоров по урегулированию украинского кризиса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал эти слова «уличными высказываниями».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже не оценил неаргументированные заявления Каллас. Глава внешнеполитического ведомства назвал их «идиотскими» и не захотел их обсуждать.

#Россия #ВС РФ #Украина #ЕС #наш эксклюзив #требования #кая каллас #глава евродипломатии
