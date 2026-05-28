Джабаров заявил, что Каллас не сможет говорить с Москвой с позиции силы

Еврокомиссар по внешней политике демонстрирует плохое понимание современной действительности, считает сенатор.
Владимир Рубанов 28-05-2026 16:03
© Фото: Thomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал в беседе со «Звездой» слова главы европейской дипломатической службы Каи Каллас «абсолютно глупыми и бестолковыми». Ранее она заявила, что ЕС потребует от России ограничить численность своей армии.

«Она предлагает говорить с нами с позиции силы. Но сначала ты стань сильней России, чтобы диктовать ей условия. И после этого высказывайся. Поэтому я думаю, что серьезно к ее высказываниям относиться практически невозможно. Об этом говорят все серьезные дипломаты, об этом говорят все политики серьезные», - сказал сенатор.

Каллас демонстрирует плохое понимание современной действительности, считает Джабаров.

«Это в очередной раз показывает ее скудоумие. Ей очень хочется быть в центре внимания с какими-то высказываниями экстравагантными, но, кроме жалости и усмешек, это ничего не вызывает», - добавил первый зампред комитета по международным делам.

До этого глава МИД России Сергей Лавров отказался обсуждать заявления Каллас, назвав их «идиотскими». Еврокомиссар по внешней политике сказала также, что Брюссель будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

