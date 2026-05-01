Эксперт отметил рост спроса на внутренний туризм в майские дни

Туристы в эти майские праздники выбирают короткие поездки недалеко от дома. Об изменившихся предпочтениях россиян «Звезде» рассказал аналитик туротрасли, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

«Майские праздники проходят на фоне коротких выходных, что существенно повлияло на структуру спроса. Общий объем организованных поездок снизился. Разделенные рабочие недели с 1 по 3 и с 9 по 11 мая существенно ограничили интерес к длительным турам и усилили спрос на форматы выходного дня или отдыха рядом с домом», - рассказал Абасов.

Внутренний туризм в целом уверенно доминирует на старте сезона, уточнил он. На путешествия внутри страны приходится около 75 процентов всех бронирований.

«Лидером остался Краснодарский край. Это Сочи и Анапа. Эти два города на двоих собрали около 32 процентов. Анапа в этом году выросла на 40 процентов за счет автомобильных туристов из соседних регионов, которые выбрали короткий путь на два - четыре дня. Сочи, наоборот, немного просел», - объяснил эксперт РСТ.

Также в топ самых востребованных направлений вошли Москва и Санкт-Петербург, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и Татарстан. Средний чек для поездок по стране составил от 72 до 92 тысяч рублей на человека, заключил Абасов.

«Если говорить про выездной сегмент, то основной спрос на Турцию, Египет, Китай и Вьетнам. Эти направления уверенно лидируют за счет прямых рейсов и комфортной инфраструктуры. Подрос интерес и к странам СНГ: Армения, Грузия, Азербайджан и Узбекистан. Средний чек недельного зарубежного тура на человека составил 120-140 тысяч рублей», - подсчитал собеседник «Звезды».

В этом сезоне отмечается тенденция к сберегательному формату, уточнил Абасов. Россияне, которые раньше рассчитывали на одну - две поездки в сезон, сейчас концентрируют силы на единственном отпуске. Приоритет отдают предсказуемым направлениям с минимальными затратами на логистику, констатировал аналитик туротрасли.

Ранее эксперт Алла Храпунова предупредила россиян об активизации мошенников в туристической сфере перед майскими выходными. Злоумышленники активно продают поддельные туры в известные отели и страны, пользующиеся популярностью. Аферисты создают сайты-клоны известных гостиниц. Жертвы заходят туда, бронируют туры и лишаются денег. Храпунова рекомендовала тщательно проверять, кому именно перечисляются деньги и пользоваться услугами официальных турфирм.