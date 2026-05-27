Минобороны России сообщает об уничтожении пехоты противника и укреплений опорных пунктов на территории Запорожской области. Это сделали расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток».

Передвижение боевиков по замаскированным опорным пунктам неприятеля обнаружили при помощи беспилотного летательного аппарата. Эти пункты были частью линии обороны для сдерживания наступления российских штурмовиков.

Артиллеристы открыли огонь 152-миллиметровыми снарядами с закрытых позиций. Враг, понеся потери, лишился возможности удерживать позиции на этом участке. Это создало условия для продвижения вперед российский штурмовиков и расширения контролируемой зоны в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали украинских дроноводов в Запорожской области. Удар по неприятелю наносился 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

