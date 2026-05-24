Комиссар ООН по правам человека призвал расследовать трагедию в Старобельске

Фолькер Тюрк подтвердил, что в момент атаки учебное заведение функционировало и в нем находились мирные жители.
Виктория Бокий 28-05-2026 14:08
© Фото: Telegram/glava_lnr_info

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать удар по колледжу в Старобельске. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на его пресс-службу.

Отмечается, что Тюрк вместе со своими коллегами изучил всю общедоступную информацию по этой трагедии. Он подтвердил, что учебное заведение функционировало во время атаки БПЛА и что там в эту роковую минуту находились студенты. Верховный комиссар обратил особое внимание на то, что среди погибших - 18 девушек.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности», - заявил Тюрк.

Следственный комитет России 22 мая сообщил, что украинские дроны прицельно били по общежитию с детьми и другим зданиям в Старобельске. В момент атаки в здании находились 86 студентов и один работник учебного заведения. МИД РФ в день страшной трагедии заявил, что киевский режим разворачивает террор против детей на фоне поражения на поле боя.

#ООН #расследование #Старобельск #Верховный комиссар ООН по правам человека #Фолькер Тюрк
