СК: дроны ВСУ прицельно ударили по общежитию с детьми в Старобельске

Украинские дроны наносили прицельные удары по общежитию с детьми и другим зданиям в Старобельске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«В ночное время вооруженные формирования Украины с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию... На момент происшествия в здании общежития, предварительно, находились 86 учащихся и один работник», - говорится в заявлении ведомства.

В Следкоме добавили, что пятиэтажное общежитие разрушилось до второго этажа. Предположительно, под завалами находятся несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Число погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенного общежития извлекли тело одного погибшего. Поисковые работы на месте трагедии приостановлены в виду рисков новых ударов со стороны боевиков.