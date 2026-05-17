МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК: дроны ВСУ прицельно ударили по общежитию с детьми в Старобельске

СК возбудил уголовное дело по факту нанесения ударов по Старобельску.
Глеб Владовский 22-05-2026 10:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские дроны наносили прицельные удары по общежитию с детьми и другим зданиям в Старобельске. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«В ночное время вооруженные формирования Украины с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию... На момент происшествия в здании общежития, предварительно, находились 86 учащихся и один работник», - говорится в заявлении ведомства.

В Следкоме добавили, что пятиэтажное общежитие разрушилось до второго этажа. Предположительно, под завалами находятся несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Число погибших и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что из-под завалов разрушенного общежития извлекли тело одного погибшего. Поисковые работы на месте трагедии приостановлены в виду рисков новых ударов со стороны боевиков.

#в стране и мире #ЛНР #общежитие #следком рф #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 