Роспотребнадзор провел переговоры с Минздравом Конго из-за ситуации с Эболой

Роспотребнадзор провел переговоры с Министерством здравоохранения Республики Конго о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории Республики Конго приняты все необходимые меры по предотвращению завоза инфекции с использованием мобильной лаборатории, которую передал Роспотребнадзор в 2025 году.

«На всех въездных пунктах размещены команды быстрого реагирования, обученные по передовым российским методикам», - говорится в сообщении.

Стало известно, что Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Бундибуджио. Кроме того, российские специалисты будут обучать своих коллег из африканского государства лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что усилил санитарно-карантинный контроль на границе из-за вспышки Эболы. На данный момент в нашей стране случаев заражения лихорадкой нет.