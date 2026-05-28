МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роспотребнадзор провел переговоры с Минздравом Конго из-за ситуации с Эболой

На территории Республики Конго приняли все необходимые меры по предотвращению завоза вируса.
Виктория Бокий 28-05-2026 13:26
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Роспотребнадзор провел переговоры с Министерством здравоохранения Республики Конго о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что на территории Республики Конго приняты все необходимые меры по предотвращению завоза инфекции с использованием мобильной лаборатории, которую передал Роспотребнадзор в 2025 году.

«На всех въездных пунктах размещены команды быстрого реагирования, обученные по передовым российским методикам», - говорится в сообщении.

Стало известно, что Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго российские тест-системы для выявления вируса Бундибуджио. Кроме того, российские специалисты будут обучать своих коллег из африканского государства лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий.

Накануне Роспотребнадзор сообщал, что усилил санитарно-карантинный контроль на границе из-за вспышки Эболы. На данный момент в нашей стране случаев заражения лихорадкой нет.

#в стране и мире #Эбола #лихорадка #роспотребнадзор #Республика Конго
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 