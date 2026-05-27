Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки Эболы

В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Усиление санитарно-карантинного контроля касается граждан, прибывших в РФ из регионов с повышенным риском заражения. На сегодняшний день завозных случаев заболевания в России не зафиксировано.

Роспотребнадзор перечислил меры личной профилактики для тех, кто находится в эпидемиологически неблагополучных странах. Среди рекомендаций - регулярное мытье рук с мылом и воздержание от контактов с людьми, имеющими признаки недомогания. Ведомство подчеркивает, что при возвращении в страну и появлении симптомов болезни, среди которых лихорадка, головная и мышечная боли, слабость, тошнота, диарея, сыпь, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что число предполагаемых заражений лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 900. Известно, что число возможных смертей от вируса превысило 200.

Несколько дней назад Associated Press сообщала о побеге из лечебного центра 18 пациентов с подозрением на Эболу. Помимо этого, жители города Монгбвалу в ДР Конго напали на палатку, где врачи принимали пациентов с подозрением на лихорадку, а потом подожгли ее.