Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили блиндажи и скопления живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны России. Цели выявили во время воздушной разведки на одном из участков линии обороны противника.

По данным ведомства, артиллеристы получили координаты сразу после обнаружения перемещения украинских подразделений. После этого расчет М-46 оперативно открыл огонь по выявленным позициям. Удары наносились с расстояния около 20 километров.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Подразделения одновременно наступают на нескольких направлениях, постепенно оттесняя противника от государственной границы.

Артиллерия работает круглосуточно. Военнослужащие применяют буксируемые и самоходные орудия, а также реактивные системы залпового огня. Расчеты действуют совместно с подразделениями беспилотных систем, которые выявляют замаскированные позиции, склады боеприпасов и пункты хранения топлива.

На опубликованных кадрах видно, как артиллеристы на огневой позиции наносят серию ударов по целям. Корректировку ведут операторы беспилотников. После попаданий в районе позиций ВСУ поднимаются густые клубы дыма.

Расчеты находятся в постоянной готовности и способны открыть огонь в любое время суток и при любой погоде. Уничтожение опорных пунктов и укрытий ВСУ остается одной из ключевых задач артиллерии. Такая работа помогает штурмовым подразделениям продвигаться вперед и занимать новые рубежи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.