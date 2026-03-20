Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны России.

Цель была обнаружена операторами разведывательных беспилотников. Они выявили укрепленные позиции и скопление живой силы на окраине лесного массива и передали координаты артиллеристам.

После получения данных расчет 130-миллиметровой пушки М-46 80-го гвардейского танкового полка оперативно подготовил орудие и открыл огонь. Серия выстрелов осколочно-фугасными снарядами позволила точно поразить цель. По данным Минобороны, опорный пункт вместе с находившимися там силами был уничтожен. Стрельба велась на дальность свыше 25 километров.

Кадры объективного контроля подтверждают результативность ударов и слаженность действий между разведкой и артиллерией.

В Минобороны подчеркнули, что артиллерийские подразделения группировки «Центр» ежедневно выполняют задачи по поражению пунктов управления беспилотниками, техники и позиций противника. Это позволяет штурмовым подразделениям продвигаться в глубину обороны на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.