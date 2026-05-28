Скорость вращения Земли за последние 3,6 млн лет рекордно замедлилась

Вращение Земли начало замедляться невиданными ранее темпами. Тревогу забили ученые из Австралии и Швейцарии, которые долгое время оценивали темпы этого замедления на примере окаменевших одноклеточных морских организмов, сообщил портал BBC Science Focus.

Изучая их химический состав, исследователи пытались определить колебания уровня моря в древности. На основе этих данных они рассчитали изменение скорости вращения планеты. Согласно их выводам, за последние 3,6 миллиона лет движение Земли вокруг своей оси никогда прежде так не замедлялось, пишет aif.ru.

Причиной тому могло стать глобальное потепление и экстремальное по скорости таяние арктических льдов. Пресная вода разбавляет океаническую и перемещается к экватору. Такой процесс уменьшает ее концентрацию у полюсов планеты и провоцирует изменение скорости ее вращения.

Влияет на этот процесс и деятельность человека. В прошлом году известный геофизик из NASA Бенджамин Фонг Чао заявил, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» смогло увеличить земные сутки на 0,06 микросекунды. Способность дамбы удерживать около 40 кубических километров воды вызвала хоть и небольшое, но ощутимое изменение вращения Земли, предупредил он. По словам ученого, ось планеты сдвинулась примерно на два сантиметра.