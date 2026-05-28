МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Скорость вращения Земли за последние 3,6 млн лет рекордно замедлилась

Причиной рекордного изменения скорости вращения Земли могло стать глобальное потепление и таяние арктических льдов.
Ян Брацкий 28-05-2026 11:59
© Фото: Reid Wiseman, Nasa, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вращение Земли начало замедляться невиданными ранее темпами. Тревогу забили ученые из Австралии и Швейцарии, которые долгое время оценивали темпы этого замедления на примере окаменевших одноклеточных морских организмов, сообщил портал BBC Science Focus.

Изучая их химический состав, исследователи пытались определить колебания уровня моря в древности. На основе этих данных они рассчитали изменение скорости вращения планеты. Согласно их выводам, за последние 3,6 миллиона лет движение Земли вокруг своей оси никогда прежде так не замедлялось, пишет aif.ru.

Причиной тому могло стать глобальное потепление и экстремальное по скорости таяние арктических льдов. Пресная вода разбавляет океаническую и перемещается к экватору. Такой процесс уменьшает ее концентрацию у полюсов планеты и провоцирует изменение скорости ее вращения.

Влияет на этот процесс и деятельность человека. В прошлом году известный геофизик из NASA Бенджамин Фонг Чао заявил, что строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» смогло увеличить земные сутки на 0,06 микросекунды. Способность дамбы удерживать около 40 кубических километров воды вызвала хоть и небольшое, но ощутимое изменение вращения Земли, предупредил он. По словам ученого, ось планеты сдвинулась примерно на два сантиметра.

#Наука #в стране и мире #космос #глобальное потепление #Земля #NASA #ученые
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 