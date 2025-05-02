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NASA: китайская плотина замедлила вращение Земли

Кроме этого, она смогла сместить ось планеты примерно на 2 см.
Дарья Ситникова 2025-05-02 23:02:50
© Фото: NASA Earth Keystone Press Agency Global Look Press

Строительство китайской гидроэлектростанции «Три ущелья» смогло увеличить земные сутки на 0,06 микросекунды. Об этом сообщил геофизик из NASA доктор Бенджамин Фонг Чао.

Со слов специалиста, именно способность удерживать около 40 км в кубе воды плотина вызвала хоть и не большое, но ощутимое изменение вращения Земли. Уточняется, что ось планеты сдвинулась примерно на 2 см.

«Это удлинение времени невозможно ощутить каким-либо образом.Чтобы Земля сдвинулась достаточно, чтобы создать одну дополнительную секунду, понадобится эквивалентный сдвиг массы более 16 млн подобных плотин»,- добавил Фонг Чао.

Специалисты из американского NASA сделали вывод, что эта плотина на реке Янцзы в китайской провинции Хубэй замедлила вращение Земли.

Фонг Чао.отметил, что из-за плотины день стал длиннее на 0,06 микросекунды и ось планеты сместилась на пару сантиметров. Однако смена ее положения никак не повлияет на климатические условия.

Геофизик также отметил, что водохранилище плотины может вместить в себя 39 миллиардов тонн. По его словам, такое количество воды изменило распределение массы планеты.

В начале апреля стало известно, что NASA повысило шансы до 3,8% на столкновение астероида 2024 YR4 с луной в 2032 году.

#NASA #гидроэлектростанция #платина #три ущелья
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