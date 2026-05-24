Грушко: попытки НАТО захватить Калининград приведут к тяжелым последствиям

В то же время замминистра иностранных дел России оценивает попытки НАТО захватить Калининград «как нулевые».
Виктория Бокий 28-05-2026 10:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для тех, кто планирует это сделать. Об этом заявил в интервью RT замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность. Размещается сила на постоянной основе бригадного уровня и в Польше, и в странах Балтии, усиливаются и становятся более интенсивными разведывательные операции», — сказал Грушко.

Несмотря на это, собеседник телеканала оценивает возможности НАТО по захвату Калининграда «как нулевые». С его слов, в Североатлантическом альянсе прекрасно понимают, что любые действия, направленные на посягательство на российский город, приведут к тяжелейшим последствиям.

«И здесь, еще раз подчеркну, у нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — добавил заместитель министра иностранных дел РФ.

В начале мая МИД РФ заявляли, что страны НАТО в ходе своих военных учений активно отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. В ведомстве отметили, что после начала спецоперации западные государства усилили попытки контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.

#НАТО #МИД РФ #Александр Грушко #Калининград #Захват
