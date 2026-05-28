Стрелок рассказал о заходе в Воздвижевку малыми группами по ночам

Стрелок с позывным Вита рассказал нашему военкору Анне Цепаевой, что российские штурмовые группы заходили в Воздвижевку малыми группами и преимущественно ночью, чтобы не попасть под удары украинских дронов и артиллерии.

«По тихой начали по одному ночью в пончо заходить в Воздвижевку. Один зашел, второй зашел, и начали накапливаться. Отправлял тройку с правой и с левой стороны. И дом за домом мы начали зачищать», - сказал Вита.

При поддержке артиллерии и операторов БПЛА подразделения группировки «Восток» полностью освободили населенный пункт. Этот успех позволил выровнять линию фронта на участке Риздвянка - Верхняя Терса и отбросить противника от реки Гайчур.

По словам заместителя командира отряда с позывным Мафон, украинские формирования создали вокруг населенного пункта мощную оборону с глубокими траншеями и укреплениями вдоль железной дороги.

«Очень хороший укреп был. Такой, в который приходилось неоднократно заходить», - рассказал он.

На штурм Воздвижевки плечом к плечу шли подразделения 40-й гвардейской морской пехоты и 39-й мотострелковой бригады. Продвижение велось небольшими группами с большой дистанцией между бойцами, чтобы снизить риск поражения со стороны ВСУ.

Во время боев российские бойцы обнаружили в украинских опорниках иностранное вооружение, в том числе оружие чешского производства и турецкие гладкоствольные ружья. ВСУ активно использовали ударные беспилотники, включая тяжелые гексакоптеры «Баба-яга», однако многие аппараты были уничтожены еще на подлете.

«На этой задаче я сбил три Бабы-яги и 12 FPV-дронов», - рассказал Вита.

После подтверждения координат целей по позициям противника начинала работать российская артиллерия. Освобождение Воздвижевки позволило серьезно нарушить логистику ВСУ на этом участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.