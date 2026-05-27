Российское оборонное ведомство характеризовало освобождение населенного пункта Воздвижевка в Запорожской области как важный этап для проведения дальнейших наступательных действий на направлении. Также в МО РФ подчеркнули, что этот успех имеет большое тактическое значение.

«В результате продолжительных боев воины-дальневосточники выбили противника с позиций, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений», - говорится в сообщении.

Отмечено, что населенный пункт освободили подразделения 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки «Восток». В Минобороны России назвали Воздвижевку одним из ключевых узлов в оборонительном рубеже неприятеля к западу от реки Гайчур.

В результате боев за населенный пункт враг потерял более двух рот живой силы. Эти подразделения принадлежали отдельному штурмовому полку и отдельной бригаде ВСУ. Также были уничтожены 12 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь НРТК и 48 тяжелых гексакоптеров R-18.

