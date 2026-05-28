Посол Келин заявил, что миграционный кризис на глазах меняет Британию

На фоне затянувшегося миграционного кризиса Британия осознала , что двухпартийная система изживает себя. Об этом рассказал гость ведущей программы «Между тем» Наталии Метлиной чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин.

Действующий британский премьер Кир Стармер шел на выборы от партии лейбористов в 2024 году, обещая избирателям стабильность после долгих лет правления консерваторов, но очень быстро столкнулся с падением доверия. По мнению российского посла в Британии, достаточно долгий срок правления Стармера позволил избирателям оценить результаты его деятельности. При этом он не считает, что перемены произойдут быстро.

«Прошли муниципальные выборы, разыгрывались кресла советников в местные органы самоуправления, но это не влияет на состав парламента, как и на само правительство», - сказал Келин.

Посол объяснил, что муниципальные выборы проходят ежегодно. Однако в этом году возникли волнения в связи с крайне неудачным выступлением на них правящей партии лейбористов. При этом стремительно возросла популярность «Реформы Фараджа», ультраправой политической программы партии Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Она направлена на радикальное сокращение миграции, массовые депортации и отмену постоянного вида на жительство. Посол РФ обратил внимание, что выросли рейтинги и некоторых других партий, не входящих в двухпартийную систему Британии.

«Итоги выборов отразили недовольство населения социально-экономическим неблагополучием. Это то, что не смогло сделать правительство - изменить эту ситуацию. Продолжается большая инфляция, растут цены на энергию, сокращаются пособия, огромные проблемы в здравоохранении, и все это оттеняется миграционным кризисом. Этот кризис на глазах меняет страну», - отметил дипломат.

По мнению Келина, выборы закрепили новую тенденцию. Двухпартийная система изживает себя. Лейбористы, как и консерваторы, набирают голоса в 17-19%. На этом фоне добиваются успеха «Реформа Фараджа» или новая партия «Возродим Британию» и ряд других. Российский посол отметил, что все это предвещает кардинальные перемены, но произойдут они постепенно, а не прямо сейчас.

Ранее директор Института Европы РАН Алексей Громыко объяснил в разговоре со «Звездой», что в Лейбористской партии начинаются реальные шаги тех, кто считает, что Кир Стармер исчерпал свой потенциал как премьер-министр. Но это не значит, что завтра он уйдет в отставку. Собеседник телеканала отметил, что у лейбористов есть своя процедура по выдвижению лидера. Однако этот процесс может затянуться на несколько месяцев, а то и на год. Что касается причин, почему Кира Стармера хотят убрать с поста премьера, то первая из них - ситуация в экономике. Громыко подчеркнул, что Британия на данный момент находится в негативном периоде и по внутренним, и по внешним причинам. Проблемы с миграцией в стране только усугубляют ситуацию.

Старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» говорил о том, что мажоритарная избирательная система Британии искажает результаты голосования. Соответственно, лейбористы за счет того, что их электоральная база сосредоточена на севере Англии, и консерваторы за счет того, что их электоральная база находится на юго-востоке, получают стабильно большой процент голосов, и тем самым проводят гораздо большие фракции в палату общин, чем могли бы провести при более пропорциональной системе.