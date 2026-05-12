Эксперт объяснил, почему двухпартийная система в Британии терпит крах

Мажоритарная избирательная система Великобритании искажает результаты голосования. Соответственно, лейбористы за счет того, что их электоральная база сосредоточена на севере Англии, и консерваторы за счет того, что их электоральная база находится на юго-востоке, получают стабильно большой процент голосов, и тем самым проводят гораздо большие фракции в палату общин, чем могли бы провести при более пропорциональной системе. Об этом рассуждал старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«И, скажу очень грубо, если третья партия получает меньше 20-25% голосов, то эта система работает против нее. Она занижает ее реальное количество депутатов, которое она может получить в палате общин. Но все меняется, если вот эта третья партия начинает получать больше, соответственно, она может заместить одну из ведущих партий», - сказал эксперт.

Шеин объяснил, что местные выборы в Великобритании - это выборы, на которых правящая партия всегда проигрывает. Избиратель понимает, что он сильно на власть не повлияет, поэтому он может «выпустить пар» и проголосовать за оппозиционные партии.

В Великобритании произошла беспрецедентная ситуация с точки зрения потери голосов, потери депутатских мандатов лейбористами, подчеркнул эксперт. И здесь муниципальные выборы нужно понимать именно как показатель доверия к Лейбористской партии. Тем не менее это совсем не похоже на всеобщие выборы, добавил Шеин.

Ранее профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина рассказала в беседе со «Звездой» о том, что результаты местных выборов в Великобритании стали серьезным ударом для Кира Стармера и Лейбористской партии - теперь премьер-министру может грозить отставка. Она добавила, что партия Reform UK Найджела Фараджа получила более 300 мест в советах Англии, а лейбористы потеряли даже традиционные для себя округа.