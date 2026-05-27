Глава ЕК заявила о возможных проблемах Европы в сфере безопасности

К проблемам может привести вторжение дронов, как в странах Прибалтики.
Виктория Бокий 27-05-2026 07:36
© Фото: Luis Barron, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в будущем Европа может столкнуться с такими же проблемами в сфере безопасности, что и прибалтийские страны. Всему виной - вторжение дронов. Такое заявление она сделала на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии.

«То, что вы переживаете сегодня, может ожидать остальную часть Европы завтра», - сказала фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, Евросоюз намерен работать над устранением проблем в системе безопасности. Делать это будут систематически, «начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации».

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Прибалтики получат 12 миллиардов евро после инцидентов с дронами. Она добавила, что план по финансированию SAFE с Литвой уже подписан, с оставшимися двумя странами Брюссель готов сделать это в любое время.

Известно, что фон дер Ляйен собирается посетить Литву из-за ситуации с украинскими беспилотниками. В Европе ожидают, что ее визит продемонстрирует «солидарность с прибалтийскими государствами».

#в стране и мире #Европа #прибалтика #Урсула фон дер Ляйен #дроны
