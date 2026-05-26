Страны Прибалтики получат 12 млрд евро после инцидентов с дронами

Ранее участившиеся случаи с залетами украинских дронов в воздушное пространство прибалтийских стран привели к отставке министра обороны Латвии Андриса Спрудса.
Ян Брацкий 26-05-2026 17:48
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Власти Литвы, Латвии и Эстонии получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования Евросоюза SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами. Об этом в ходе пресс-конференции с президентами трех прибалтийских стран в Вильнюсе заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Прибалтийские страны получат дополнительные 12 миллиардов евро через механизм SAFE», - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, план по финансированию SAFE с Литвой уже подписан, с оставшимися двумя странами Брюссель готов сделать это в любое время.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от своих военных сбивать все неизвестные беспилотники, залетающие в воздушное пространство страны. По его мнению, любой дрон представляет угрозу, потому что власти не знают, куда он летит. Также Науседа выступил против использования литовского неба для пролета иностранных БПЛА.

В Латвии реакция на пролеты украинских беспилотников оказалась более нервной. В отставку подал министр обороны страны Андрис Спрудс. Это произошло после падения двух беспилотников под Резекне. Уходя со своего поста, Спрудс заявил, что оборонная отрасль должна делать все возможное, чтобы защитить воздушное пространство страны.

На этом фоне сразу восемь стран НАТО обвинили Россию в дезинформации во время комментариев ситуации с залетами украинских БПЛА на территорию стран альянса. В Кремле в свою очередь заявили, что европейские страны активизируются, используя русофобию как повод, а также готовы вкладывать значительные средства в военное строительство, чтобы ослабить оборонную роль США.

#в стране и мире #бпла #Украина #НАТО #прибалтика #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #SAFE
