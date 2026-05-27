Развожаев заявил, что ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow

ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», - говорится в сообщении.

По данным главы города, было сбито также 20 БПЛА. Дроны противника были перехвачены в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Известно, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Развожаев подчеркнул, что повреждения получила гражданская инфраструктура. Ракета врага попала в здание Южного управления Центрального банка. Взрывная волна повредила окна и балконы соседних со зданием банка домов.

«В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется», - добавил Михаил Развожаев.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая в результате массовой атаки киевского режима на Севастополь повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Из-за падения обломков дронов произошли два пожара.