МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Развожаев заявил, что ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow

В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура.
Виктория Бокий 27-05-2026 07:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»/Архивное фото

ВСУ атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, по предварительным данным, ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», - говорится в сообщении.

По данным главы города, было сбито также 20 БПЛА. Дроны противника были перехвачены в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Известно, что в результате вражеской атаки никто не пострадал. Развожаев подчеркнул, что повреждения получила гражданская инфраструктура. Ракета врага попала в здание Южного управления Центрального банка. Взрывная волна повредила окна и балконы соседних со зданием банка домов.

«В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна, количество повреждений уточняется», - добавил Михаил Развожаев.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая в результате массовой атаки киевского режима на Севастополь повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Из-за падения обломков дронов произошли два пожара.

#ракеты #Севастополь #Storm Shadow #атака #Михаил Развожаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 