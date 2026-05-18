В Севастополе повреждены 64 дома и 34 автомобиля из-за атаки ВСУ

При падении обломков БПЛА возникли два пожара, которые были потушены.
Андрей Юдин 18-05-2026 20:38
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

В результате массовой атаки киевского режима в ночь с 16 на 17 мая в Севастополе повреждены 66 домов и 34 автомобиля. Об этом 18 числа сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«В результате падения обломков БПЛА возникли два пожара, которые были оперативно ликвидированы. Нанесен урон двум объектам системы электроснабжения», - сообщает ТАСС.

Кроме того, один сбитый БПЛА повредил высоковольтную линию, из-за чего в городе происходили перебои с электричеством. В одном из сел, входящих в состав Севастополя, поврежден физкультурно-оздоровительный комплекс, отмечает агентство.

Ранее во время атаки ВСУ погиб мужчина 1983 года рождения, еще трое жителей получили ранения.

