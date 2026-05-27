Для тренировок бойцов в Ленобласти разработали спецдрон «Маэстро»

Беспилотник условного противника взмывает в воздух и, как только входит в зону поражения, по нему открывается шквальный огонь. Сбить цель пытаются из разных видов оружия - от обычных автоматов до спаренных турелей на базе танкового пулемета Калашникова, выдающих больше тысячи выстрелов в минуту.

Темп огня здесь важнее всего. Бойцов учат стрелять на упреждение длинными очередями. Работают разными видами боеприпасов. Например, трассерами корректируют огонь в реальном времени, дальше в ход идут бронезажигательные и разрывные патроны.

Как эффективнее всего уничтожать вражеские беспилотники показывают инструкторы с реальным боевым опытом. Модели дронов, хорошо знакомые с передовой, наносят террористические удары по объектам инфраструктуры и мирному населению.

«В основном это "крылья", реже это что-то наподобие легкомоторных самолетов. Присутствуют еще так называемые "матки" - это дрон-носитель FPV-шек. Чем больше плотность огня - тем больше шансов поразить. Поразить двигатель. Попасть в топливные баки разрывными или зажигательными или попасть в боевую часть, вызвать ее детонацию», - рассказал военнослужащий с позывным Феликс.

Важно, что в качестве мишеней используются не макеты в виде барражирующих боеприпасов, не воздушные шары, а настоящие беспилотники. Тренировочный дрон «Маэстро» - из фанеры и пеноплекса, разработан инженерами Ленинградского военного округа.

«Мы летаем на разных высотах, на разных скоростях, мы его разгоняли до 140-150 километров в час. В результате огневого воздействия может выдерживать большое количество попаданий из гладкоствольного и стрелкового оружия. Имеет хорошую прочность и хорошую ремонтопригодность. Если где-то что-то прострелили, что-то сломалось - всегда можно починить прямо в поле», - объяснил боец с позывным Джокер.

Мобильная огневая группа - это высокооперативное подразделение, главная задача - поиск, перехват и уничтожение вражеских беспилотников. В современной тактике именно эти парни играют ключевую роль - в эшелонированной противовоздушной обороне.

В состав мобильной огневой группы входят три бойца. На вооружении этой состоит крупнокалиберный пулемет ДШК, он способен делать около 600 выстрелов в минуту. С помощью такой турели на колесах наши парни могут сбивать летящие цели даже на полном ходу.

После выбора позиции и начала развертывания группа через 30 секунд может работать по цели. Водитель-пулеметчик с позывным «Магош» в команде вот уже 10 месяцев. За это время лично уничтожил 15 дронов противника.

«Начальник пункта управления сказал переехать в другую позицию. Мы, как только переехали, секунд через 15 сразу из леса вылетел беспилотник. Отстрелялись по нему. Сбили. Потом сменили точку - опять вылетел беспилотник. Стреляли с разных ракурсов. Попали. Они в среднем летят от 30 до 50 метров в секунду», - вспомнил Магош.

Срок подготовки этих бойцов занимает три-четыре недели. Дальше заступление на боевое дежурство и защита малого неба. С января этого года на территории Ленобласти сбили почти 400 беспилотников. Львиная доля уничтоженных целей на счету мобильных огневых групп.