Быстро среагировать и накрыть цель: как обучают мобильные огневые группы для защиты неба Ленобласти

Перед выходом на боевое дежурство солдаты проходят обучение на одном из полигонов Ленинградского военного округа.
Андрей Юдин 20-05-2026 23:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для защиты предприятий от атак дронов киевского режима в Ленобласти дополнительно сформируют мобильные огневые группы (МОГ) до 1 июня. Перед заступлением на дежурство расчеты пройдут обучение на одном из полигонов региона. Курс интенсивной подготовки МОГ длится 3 - 4 недели.

Во время обучения дроны противника имитируют реактивными сигналами. После получения информации о типе и направлении полета цели мобильная огневая группа выдвигается на позицию. Задача стрелков - накрыть цель плотным огнем.

«Опыт специальной военной операции применяется на обучении, чтобы бойцы быстро реагировали. Счет идет на секунды, так как если упустить дрон, то он поразит цель и пострадают мирные жители», - рассказал инструктор, участник СВО Николай Орлов.

Самое серьезное оружие МОГ - это зенитная установка ЗУ-23-2. Ее автоматические пушки обеспечивают скорострельность до четырех тысяч выстрелов в минуту.

Кроме того, солдат на полигоне учат универсальности. Каждый должен не просто уметь поражать цели из зенитной установки, но и из стрелкового оружия. Враг продолжает атаковать объекты Ленинградской области, и расчеты МОГ знают, как их защищать.

#подготовка #Ленинградская область #наш эксклюзив #мобильные огневые группы
