Парламент Шотландии поддержал референдум о независимости от Британии

Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости от Британии. Об этом сообщило шотландское правительство на своей странице в соцсети X.

Лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни 27 апреля объявил о намерении вынести вопрос на голосование сразу по окончании местных выборов. Согласно данным на сайте парламента региона, в поддержку выступили 72 депутата. Против проголосовали 55. Двое парламентариев воздержались.

«Парламент Шотландии проголосовал в поддержку призывов к проведению референдума о независимости», - говорится в сообщении правительства.

Призывы к отделению от Соединенного Королевства звучали в Шотландии неоднократно. Так, в 2022 году Шотландская национальная партия вела кампанию за проведение повторного референдума о независимости. Тогда первый министр Шотландии и глава партии Никола Стерджен заявила, что по всему региону люди ежедневно страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали. При этом в британском кабмине заявили, что сейчас «не время говорить о проведении нового референдума». Стерджен также говорила, что Шотландия после обретения независимости должна вступить в НАТО.

Референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года. Гражданам было предложено ответить «да» или «нет» на вопрос «Должна ли Шотландия стать независимой страной?». Тогда 55,3% проголосовавших выступили против. Вопрос о правомерности нахождения Шотландии в составе Соединенного Королевства стоял с момента заключения союза с Англией в 1707 году. Однако на политическом уровне отделение стало открыто обсуждаться только с начала 1930-х годов, благодаря появлению Шотландской национальной партии.