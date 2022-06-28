В Шотландии выбрали дату для нового референдума о независимости от Великобритании

Он может состояться в следующем году 19 октября.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о предложении провести референдум о независимости от Великобритании. Он может состояться в следующем году 19 октября. Об этом чиновница сообщила в ходе выступления перед местным парламентом.

Ранее Шотландская национальная партия уже начала новую кампанию за проведение повторного референдума о независимости. Стерджен считает, что есть причины для осуществления нового голосования, разрешение на которое Лондон обязан выдать, если «сохраняет хоть какое-то уважение к демократии».

«По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали», - заявляла чиновница.

Однако в британском кабинете министров заявили, что сейчас «не время говорить о проведении нового референдума» о независимости Шотландии. А премьер-министр Борис Джонсон и вовсе неоднократно говорил, что не допустит второго голосования, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году.