Премьер Хорватии выступил против «сокращенной процедуры» вступления Украины в ЕС

Политик подчеркнул, что вопрос обсудят на встрече Евросовета в июне.
Дарья Ситникова 27-05-2026 23:57
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Премьер Хорватии Андрей Пленкович выступил против «сокращенной процедуры» вступления Украины в ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv.

«Второй момент - это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики», - привел его слова РИА «Новости».

Он отметил, что не может быть «короткого пути для одних, а долгого для других» вступления в Евросоюз. С его слов, этот вопрос еще обсудят на встрече Евросовета, которая состоится в июне.

Немецкая газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что Киев не оправдал надежд объединенной Европы в качестве кандидата на вступление. Похвалы в адрес Владимира Зеленского были преждевременными, констатировало издание.

По информации газеты Le Monde, ускоренное вступление Киева в Евросоюз поддерживают далеко не все его члены. Среди сомневающихся - Германия, Италия, Нидерланды и прочие.

#Украина #Зеленский #евросоюз #Хорватия #вступление
