Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий ЕС

Киев не выполнил более 10 требований кандидата на вступление в объединение.
Константин Денисов 29-03-2026 07:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Украина не оправдала надежд ЕС в качестве кандидата на вступление в объединение. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал», - говорится в публикации.

Особенно Евросоюз возмущает отсутствие прогресса в антикоррупционной деятельности Киева. В частности, в Киеве есть практика автоматически прекращать уголовные дела по истечении сроков предварительного расследования. Таким образом, те, кто виновен в присвоении и растрате выделенных Европой средств, остаются безнаказанными.

Кроме того, ЕС требовал допустить до расследования коррупционных дел Специальную антикоррупционную прокуратуру, однако этого до сих пор не произошло. В итоге авторы материала пришли к выводу о том, что на Украине есть все признаки мафиозного государства.

Ранее стало известно о том, что на Западе недовольны поведением Зеленского в отношении ЕС. Глава киевского режима стал позволять себе откровенное хамство.

#в стране и мире #Украина #ЕС #коррупция
