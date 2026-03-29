Украина не оправдала надежд ЕС в качестве кандидата на вступление в объединение. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал», - говорится в публикации.

Особенно Евросоюз возмущает отсутствие прогресса в антикоррупционной деятельности Киева. В частности, в Киеве есть практика автоматически прекращать уголовные дела по истечении сроков предварительного расследования. Таким образом, те, кто виновен в присвоении и растрате выделенных Европой средств, остаются безнаказанными.

Кроме того, ЕС требовал допустить до расследования коррупционных дел Специальную антикоррупционную прокуратуру, однако этого до сих пор не произошло. В итоге авторы материала пришли к выводу о том, что на Украине есть все признаки мафиозного государства.

