Прямые рейсы из Танзании в Россию могут запустить уже летом

Росавиация выдала разрешение танзанийской авиакомпании Air Tanzania на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам - Москва. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Прямые полеты должны стартовать 2 июля.

Речь идет о рейсах из крупнейшего города Танзании - Дар-эс-Салама. Для российских туристов это может стать еще одним вариантом перелета в Восточную Африку и к курортам Занзибара. При этом на сайте перевозчика рейсов в Россию и продажи билетов пока нет.

Ранее сообщалось, что Air Tanzania выразила заинтересованность в организации полетов по маршруту Дар-эс-Салам - Виктория (Сейшелы) - Москва. Это позволит оптимизировать маршрутную сеть перевозчика и предоставит гражданам России, Танзании и Сейшельских Островов дополнительные возможности для путешествий между странами. Российская сторона выражала готовность оперативно рассмотреть заявку.