МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Прямые рейсы из Танзании в Россию могут запустить уже летом

Air Tanzania получила разрешение на полеты Дар-эс-Салам - Москва.
Владимир Рубанов 27-05-2026 21:06
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com, Global Look Press

Росавиация выдала разрешение танзанийской авиакомпании Air Tanzania на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам - Москва. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Прямые полеты должны стартовать 2 июля.

Речь идет о рейсах из крупнейшего города Танзании - Дар-эс-Салама. Для российских туристов это может стать еще одним вариантом перелета в Восточную Африку и к курортам Занзибара. При этом на сайте перевозчика рейсов в Россию и продажи билетов пока нет.

Ранее сообщалось, что Air Tanzania выразила заинтересованность в организации полетов по маршруту Дар-эс-Салам - Виктория (Сейшелы) - Москва. Это позволит оптимизировать маршрутную сеть перевозчика и предоставит гражданам России, Танзании и Сейшельских Островов дополнительные возможности для путешествий между странами. Российская сторона выражала готовность оперативно рассмотреть заявку.

#Москва #авиасообщение #Танзания #росавиация #сейшельские острова #Дар-эс-Салам
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 