Российских пограничников поздравили с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков обратился в военнослужащим и ветеранам пограничных войск по случаю их профессионального праздника. С высоты околоземной орбиты он напомнил о славных традициях службы и о ратных подвигах пограничников в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году нам всем предстоит отметить 85 лет с начала первых боев на границах в ходе Великой Отечественной войны. Те кто принял на себя самый первый удар врага, проявил неслыханную стойкость. Их подвиг стал фундаментом Великой Победы и тем нравственным камертоном, по которому сверяют свою службу поколения защитников российских рубежей. Эта живая память словно путеводная звезда, освещает ваш нелегкий ратный труд», - сказал Кудь-Сверчков.

Космонавт Роскосмоса особо отметил, что с высоты более 400 километров не видны проведенные людьми границы, но с особой ясностью видна бескрайняя и величественная красота нашей Родины.

«День пограничника - праздник мужественных, выносливых и преданных своему делу людей. Тех, кто днем и ночь, в жару и стужу стоит на страже рубежей Родины, оберегая покой и безопасность нашего народа. Ваша служба требует невероятной собранности, отваги и любви к Отчизне», - заключил космонавт.

Сергей Кудь-Сверчков поблагодарил пограничников за верность присяге и за надежный щит. А также пожелал стойкости, крепкого тыла, здоровья и неизменной удачи во всем.

Наука не стоит на месте, развивается и пограничная служба. Ранее стало известно, что лазерное оружие и дроны-перехватчики включили в дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве. Помимо этого, в перечень попали зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, самолеты, вертолеты, корабли и средства РЭБ. Отдельно упомянуто спецвооружение: комплексы радиочастотного оружия и унифицированные пусковые системы, способные противостоять средствам воздушно-космического нападения.