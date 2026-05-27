Полиция обыскала штаб-квартиру Соцпартии премьера Испании Санчеса

В стране идет расследование предполагаемого незаконного финансирования партии.
Владимир Рубанов 27-05-2026 18:24
© Фото: Fabio Frustaci, Keystone Press Agency, Global Look Press

Элитное антикоррупционное подразделение Гражданской гвардии провело обыск в национальной штаб-квартире Испанской социалистической рабочей партии премьер-министра Педро Санчеса в Мадриде. Силовики выполнили постановление суда в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования партии.

Агенты искали контракты, счета-фактуры и финансовые документы, связанные с предполагаемыми поддельными платежами, совершенными в период с 2017 по 2024 год. Предполагается, что некоторые из них были связаны с бывшей сотрудницей ИСРП Лейре Диес, известной внутри партии как «посредник».

Прокуроры утверждают, что эти средства были использованы для финансирования кампаний по дезинформации, направленных против судей и полицейских следователей, расследующих деятельность партии. Оппозиционные партии призывают к отставке Санчеса и досрочным выборам. Сам премьер заявил, что его сторонники активно содействуют следствию.

В 2025 году испанские СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Диес, предположительно, пыталась дискредитировать сотрудника антикоррупционного отдела Гражданской гвардии и прокуроров. Вскоре после этого она вышла из партии, отрицая все обвинения.

Кроме того, против брата премьер-министра Испании ведется расследование по обвинению в злоупотреблении служебным положением, а в отношении его супруги - дело о коррупции. Санчес ранее утверждал, что все эти расследования против членов его семьи имеют политическую подоплеку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении заморозить торговые связи с Испанией. Он выразил недовольство тем, что премьер Санчес не поддержал политику Вашингтона. Кроме того, американский лидер выразил возмущение по поводу того, что Испания осталась единственной страной НАТО, которая не увеличила расходы на оборону до установленного уровня в 5%.

