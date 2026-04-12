Трамп пригрозил разорвать отношения с Испанией из-за несогласия с США

По словам политика, у Испании нет абсолютно ничего, в чем бы нуждались США.
Тимур Юсупов 12-04-2026 04:00
© Фото: David Canales, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пообещал заморозить любые торговые отношения с Испанией. По словам американского лидера, он разочарован отсутствием поддержки политики Вашингтона со стороны премьер-министра страны Педро Санчеса.

«Теперь Испания говорит, что мы не можем использовать их базы. Только вот мы будем использовать их базы, если мы захотим. Мы можем просто прилететь и воспользоваться ими, и никто не сможет нам помешать», - пригрозил политик в ходе своего общения с журналистами в Белом доме.

Трамп также возмутился тем фактом, что Испания стала единственной страной НАТО, отказавшейся повышать расходы на оборону до пяти процентов.

«Так что они повели себя недружелюбно. И поэтому я сказал им, что у Испании нет абсолютно ничего, в чем бы мы нуждались. Конечно, у них прекрасные люди, однако этого же нельзя сказать об их руководстве. Поэтому мы обрубим любую торговлю с Испанией, не будем иметь с ней никаких дел», - заявил глава Соединенных Штатов.

Ранее испанская левая партия Podemos выступила с призывом о выходе страны из НАТО. Представитель партии Пабло Фернандес подчеркнул, что действия США на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности для его страны.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
