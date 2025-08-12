В Госдуме предложили альтернативу обычным домашним заданиям

Домашние задания для школьников следует переквалифицировать в задачи, для выполнения которых требуются осмысление изученного материала и творческий подход. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

В качестве примера она привела форматы мини-проектов, презентаций и исследований, работу с реальными источниками данных.

«Главное - уйти от формальной проверки наличия записей и перейти к заданиям, где результат нельзя получить простым копированием из интернета. Сейчас же мы нередко проверяем у ребенка дома то, что он мог не понять еще в классе, и формально фиксируем наличие записей в тетради», - подчеркнула она.

Депутат отметила, что домашние задания теряют свою педагогическую ценность, когда ученики переписывают готовые ответы из интернета. В то же время Скрозникова добавила, что не следует отказываться при работе с ними от помощи искусственного интеллекта - в этом контексте важно, чтобы педагоги понимали, как работают такие системы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что школьники ежедневно тратят 8-10 часов на учебу. В связи с этим он предлагал обсудить тему отмены домашних заданий, поскольку все чаще для их выполнения используются, в том числе, технологии ИИ.