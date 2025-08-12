МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме предложили альтернативу обычным домашним заданиям

По словам депутата Скрозниковой, при копировании учениками готовых ответов из интернета домашние задания теряют свою педагогическую ценность. Но полностью отказаться от них невозможно.
Глеб Владовский 2025-08-12 14:20:53
Домашние задания для школьников следует переквалифицировать в задачи, для выполнения которых требуются осмысление изученного материала и творческий подход. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

В качестве примера она привела форматы мини-проектов, презентаций и исследований, работу с реальными источниками данных.

«Главное - уйти от формальной проверки наличия записей и перейти к заданиям, где результат нельзя получить простым копированием из интернета. Сейчас же мы нередко проверяем у ребенка дома то, что он мог не понять еще в классе, и формально фиксируем наличие записей в тетради», - подчеркнула она.

Депутат отметила, что домашние задания теряют свою педагогическую ценность, когда ученики переписывают готовые ответы из интернета. В то же время Скрозникова добавила, что не следует отказываться при работе с ними от помощи искусственного интеллекта - в этом контексте важно, чтобы педагоги понимали, как работают такие системы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что школьники ежедневно тратят 8-10 часов на учебу. В связи с этим он предлагал обсудить тему отмены домашних заданий, поскольку все чаще для их выполнения используются, в том числе, технологии ИИ.

