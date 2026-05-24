Шойгу: Россия надеется, что Венесуэлу не вовлекут в поставки оружия Киеву

Россия надеется, что Венесуэла отвергнет любые попытки Запада вовлечь республику в цепочки поставок оружия для Киева. С таким заявлением выступил Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы в рамках Международного форума по безопасности. Секретарь нашего Совбеза подчеркнул, что Москва осуждает действия США против Каракаса и захват Николаса Мадуро.

«Были захвачены законно избранный глава государства Николас Мадуро и его супруга. Погибли десятки венесуэльских и кубинских граждан. Этим актом агрессии Соединенные Штаты нарушили все основополагающие нормы права. Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов», - сказал Шойгу.

Помимо Венесуэлы, Шойгу провел встречи с представителями Бразилии, Ганы, Мьянмы, Ирака и Мадагаскара. На них обсуждалось военно-техническое сотрудничество и геополитические вопросы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди страны были захвачены в начале января 2026 года в результате военной спецоперации. Американский спецназ похитил лидера Боливарианской Республики, перебив его охрану, вывез его на вертолетах на военный корабль и доставил в Нью-Йорк. Там Мадуро выдвинули обвинения в «наркотерроризме». Сам он категорический все отрицает.

Ранее его сын Николас Мадуро Герра рассказал журналистам, что его отец содержится в камере с 18 другими заключенными. Многие из них испаноязычные, поэтому Мадуро-старший общается с ними, а также понемногу учит английский, уточнил он. В настоящее время исполняющим обязанности президента Венесуэлы является Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост вице-президента.