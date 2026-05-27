В России заработал новый перечень разрешенных к параллельному импорту товаров

В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к доставке на территорию страны по механизму параллельного импорта. Об этом сообщил Минпромторг.

Из перечня пропали электробритвы Braun, средства для ухода за полостью рта Biorepair, позиции, касающиеся ноутбуков, компьютеров, серверов и ряд других номенклатур. Кроме того, из списка исчезли японские краски для принтеров Ricoh, материалы для лепки Spin Master, а также ряд нишевых парфюмерных брендов, пишет Life.ru.

Основными критериями для исключения товаров из списка параллельно импорта стало производство локализованной продукции в России или наличие в стране ее аналогов. При этом министерство постоянно анализирует перечень параллельного импорта, по итогам этого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров.

Ранее стало известно, что в апреле товарооборот между Россией и Японией стал выше на 23%, чем в апреле прошлого года, а именно - около 679 миллионов долларов. В прошлом месяце страна увеличила закупки сжиженного природного газа из России на 29,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Общий объем ввоза Японией СПГ упал на 20,6%, при этом доля российского газа во всем объеме импорта составила 10,68%. Также Токио нарастило ввоз угля, железа и стали из РФ: уголь - на 128,5%, а железо и сталь - на 48,6%.