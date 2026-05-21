Товарооборот Японии и РФ в апреле вырос на 23%

Общий объем ввоза Японией сжиженного природного газа упал на 20,6%, при этом доля российского газа во всем объеме импорта составила 10,68%.
Вероника Левшина 21-05-2026 03:56
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

В апреле 2026 года товарооборот между Россией и Японией стал выше на 23%, чем в апреле прошлого года, а именно - около 679 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС.

В прошлом месяце страна увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России на 29,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Общий объем ввоза Японией СПГ упал на 20,6%, при этом доля российского газа во всем объеме импорта составила 10,68%.

Также Япония нарастила ввоз угля, железа и стали из РФ: уголь - на 128,5%, а железо и сталь - на 48,6%.

«При этом Япония в апреле не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами Группы семи (G7) введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта», - отмечает издание.

Партия нефти из Сахалина прибыла в Японию в начале мая.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие ценовой потолок. Япония не подтвердила свой интерес к поставкам после переговоров США и Южной Кореи в связи с приостановкой американских санкций на российскую нефть и нефтепродукты. Отмечалось, что Токио связан обязательствами по ограничению цен на российскую нефть.

