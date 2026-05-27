Британия и Польша подписали договор о противодействии «российской угрозе»

Церемония прошла в историческом бункере времен Второй мировой войны.
Владимир Рубанов 27-05-2026 16:30
© Фото: donaldtusk, X

Великобритания и Польша заключили новый договор об обороне и безопасности, направленный на противодействие угрозам, включая «растущую агрессию» со стороны России. Документ подписали в Лондоне премьер-министр Польши Дональд Туск и Кир Стармер. Церемония прошла в историческом бункере времен Второй мировой войны.

Договор включает в себя совместную разработку новой ракеты ПВО и производство вооружений, сообщило польское издание NFP. Стороны также договорились о проведении совместных учений для координации действий в борьбе с беспилотниками. Кроме того, они планируют обмениваться опытом в противодействии гибридным атакам, включая кибершпионаж и дезинформацию.

Туск отметил, что обе страны рассматривают Россию как стратегическую угрозу. Великобритания заявила, что договор позволит объединить опыт и промышленные мощности двух стран для разработки и производства передовых вооружений следующего поколения. Польша утверждает, что ее роль как центра военных поставок на Украину сделала ее приоритетной целью для российского шпионажа, кибератак и дезинформации.

В прошлом году Великобритания и Франция подписали договор о расширении сотрудничества в области обороны, включая вопросы ядерных арсеналов. Стармер также заключил соглашение об углублении связей с Германией. Польша тоже подписала договор об обороне с Францией и работает над аналогичным соглашением с Германией. Кроме того, Туск заявлял, что Варшава не хочет «оставаться пассивной в вопросах ядерной безопасности в военном контексте».

