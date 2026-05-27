США не присоединились к заявлению Украины в ООН о прекращении огня

Заявление поддержали страны ЕС, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.
Дарья Ситникова 27-05-2026 01:57
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

США не присоединились к заявлению киевского режима, которое зачитал постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник во вторник. Об этом говорится в документе администрации Соединенных Штатов.

«Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер», - сказано в материале.

Мельник уточнил, что к заявлению присоединились страны Евросоюза, а также Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. США не были названы в перечне, поддержавших инициативу.

Восемь европейских стран НАТО ранее обвинили Россию в дезинформации во время комментариев ситуации с залетом украинских БПЛА на территорию стран альянса. По их мнению, со стороны Москвы в адрес союзников по НАТО прозвучали неприемлемые угрозы.

По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, агрессивная политика Запада не знает никаких границ. По его словам, единственный способ, с помощью которого Европа и США решают свои проблемы, - это силовое вмешательство.

#ООН #Украина #сша #Андрей Мельник
