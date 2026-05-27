В Русском музее рассказали о реставрации шедевра Айвазовского

Инфракрасная камера позволяет заглянуть под живописный слой самой знаменитой картины Ивана Айвазовского и увидеть, как мастер искал лучшее решение, чтобы показать трагедию парусника, погибшего от страшной волны - «Девятого вала». Шедевр уже исследовали при помощи рентгена, спектрометра и микроскопа, чтобы реставраторы смогли оценить состояние «пациента».

Больше всех пострадала главная композиционная часть. Айвазовский неоднократно переписывал мачту и моряков, здесь минимум три слоя краски, вблизи видно огромное количество трещин. Неудивительно, ведь за 176 лет «Девятый вал» ни разу не реставрировали целиком, а лишь укрепляли фрагментарно. Потому накопились такие «хронические болезни», как отслоение грунта, шелушение краски и изломы.

Иван Айвазовский писал «Девятый вал» не с натуры, а по памяти - через 16 лет после того, как сам пережил на корабле сокрушительный шторм в Бискайском заливе, тогда пресса даже успела «похоронить» художника. Картина сразу стала «блокбастером» - император Николай I выкупил ее для Эрмитажа, а после она попала в Русский музей. Здесь «Девятый вал» обрел такую популярность, что его долго не решались отправить на реставрацию.

Пока само полотно лишь готовят к реставрации, его огромная золоченая рама уже в работе в мастерской музея. В годы блокады Ленинграда рама сильно пострадала, лишилась многих фрагментов резьбы, теперь их восстанавливают и покрывают тонировками с сусальным золотом.

Стало известно, что, когда историческую раму полностью восстановят, сама картина туда уже не влезет. За почти два века бытования подрамник расклинило, а периметр полотна стал неровным. Однако и эта проблема будет решена - для картины сделают новый планшетный подрамник, а само полотно укрепят как с тыльной, так и с лицевой стороны, устранят очаги отслоения краски - и «Девятый вал» снова засияет.

Ожидается, что работы по восстановлению шедевра Айвазовского займут четыре месяца. Они будут проходить в зале открытой реставрации, чтобы посетители Русского музея не потеряли из виду самый популярный экспонат.

